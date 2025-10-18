Battipaglia: arriva il “Baby Kit” per i nuovi nati con QR Code e consegna a domicilio, ecco le info utili

Un’iniziativa che coniuga il sociale con la vicinanza, anche istituzionale, e che fa di questo gesto un progetto che nel tempo poi si avvale di altri importanti strumenti, a Battipaglia arriva un nuovo “baby kit” tra sociale e tecnologico.

Si terrà Giovedì 30 ottobre, mattina e pomeriggio, la consegna delle lettere ai genitori dei bambini nati nel 2025 per ottenere il “baby kit”.

«Voglio ringraziare per l’impegno profuso affinché si potesse portare a termine questo progetto la dirigente avvocato Ernesta Iorio e la dottoressa Giuseppina Biscotti», ha detto l’assessore Francesca Napoli.

«Ogni bambino e bambina che nasce è una gioia non solo per la famiglia che lo accoglie – commenta la sindaca Cecilia Francese –, ma anche per tutta la comunità che contribuirà significativamente nella sua crescita».

Il progetto

I genitori riceveranno un documento con un QR Code e un codice per ricevere il “kit di benvenuto” contenente un corredo di oggetti utili per i bambini e per la mamma che sarà possibile ricevere a casa propria accedendo ad una specifica area su Amazon.

I genitori dei nuovi nati dopo il 30 ottobre riceveranno la lettera con il kit di benvenuto all’atto della registrazione all’anagrafe.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale su impulso della vicesindaca Gabriella Catarozzo, ha poi trovato attuazione grazie all’assessore Francesca Napoli che si è da subito attivata affinché “Baby Kit” potesse essere un piccolo gesto di accoglienza e vicinanza alle famiglie.