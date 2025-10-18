Battipaglia: arriva il “Baby Kit” per i nuovi nati con QR Code e consegna a domicilio, ecco le info utili

La cerimonia si terrà giovedì 30 ottobre

A cura di Silvana Scocozza
Neonato

Un’iniziativa che coniuga il sociale con la vicinanza, anche istituzionale, e che fa di questo gesto un progetto che nel tempo poi si avvale di altri importanti strumenti, a Battipaglia arriva un nuovo “baby kit” tra sociale e tecnologico.

Si terrà Giovedì 30 ottobre, mattina e pomeriggio, la consegna delle lettere ai genitori dei bambini nati nel 2025 per ottenere il “baby kit”.

I commenti

«Voglio ringraziare per l’impegno profuso affinché si potesse portare a termine questo progetto la dirigente avvocato Ernesta Iorio e la dottoressa Giuseppina Biscotti», ha detto l’assessore Francesca Napoli.

«Ogni bambino e bambina che nasce è una gioia non solo per la famiglia che lo accoglie – commenta la sindaca Cecilia Francese –, ma anche per tutta la comunità che contribuirà significativamente nella sua crescita».

Il progetto

I genitori riceveranno un documento con un QR Code e un codice per ricevere il “kit di benvenuto” contenente un corredo di oggetti utili per i bambini e per la mamma che sarà possibile ricevere a casa propria accedendo ad una specifica area su Amazon.

Leggi anche:

Laureana Cilento, arriva il kit “Baby Welcome”: ecco l’iniziativa per i nuovi nati

I genitori dei nuovi nati dopo il 30 ottobre riceveranno la lettera con il kit di benvenuto all’atto della registrazione all’anagrafe.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale su impulso della vicesindaca Gabriella Catarozzo, ha poi trovato attuazione grazie all’assessore Francesca Napoli che si è da subito attivata affinché “Baby Kit” potesse essere un piccolo gesto di accoglienza e vicinanza alle famiglie.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vincenzo De Luca

Scontro politico in Campania: “no” al nome del Governatore dalla lista civica

Il Governatore De Luca è costretto a togliere il suo nome dalla…

Polizia

Salerno, tentato furto in un negozio: fermato cittadino straniero

Nella sera del 17 ottobre scorso gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P.…

Sant'Arsenio, municipio

Sant’Arsenio: al via il ricco calendario di eventi culturali della Scuola Civica

Un ricco programma di eventi che prenderà il via il prossimo venerdì…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito