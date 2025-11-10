Battipaglia, arrestato spacciatore con crack e hashish: sequestrati bilancino e coltelli

La sera del 7 ottobre u.s. gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha proceduto all’arresto di M.D.B, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione

Lo stesso è stato individuato in possesso, all’esito di un controllo di polizia, di due involucri contenenti crack per un peso complessivo di circa 0,5 grammi nonché uno zainetto con all’interno oltre 18 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico di precisione e due utensili da taglio un coltello a serramanico e un taglierino.