Battipaglia: aperto il bando per il Servizio Civile Universale, ecco come partecipare

Si apre una nuova occasione di crescita per i giovani del territorio di Battipaglia. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, al quale il Comune di Battipaglia partecipa con due progetti realizzati insieme ad AMESCI.

Ecco i corsi previsti

“Giovani protagonisti del cambiamento”, dedicato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

“Attivi e connessi”, orientato all’inclusione, alla digitalizzazione e al sostegno alla comunità.

Entrambi i percorsi hanno durata annuale, con un impegno di 25 ore settimanali su cinque giorni, formazione dedicata e rimborso mensile. Possono candidarsi ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, europei o con regolare permesso di soggiorno, privi di condanne per reati specifici.

Le info utili

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL, accedendo con SPID o CIE (livello 2), entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Sul sito di AMESCI è disponibile una mappa interattiva con le schede dei progetti attivi a Battipaglia.

Per informazioni o supporto alla compilazione è possibile rivolgersi alla Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giuseppina Biscotti, negli orari di apertura degli uffici (lunedì e giovedì 08:45-12:45 e 15:30-17:30) o via email: g.biscotti@comune.battipaglia.sa.it.