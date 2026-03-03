Attualità

Battipaglia: aperto il bando per il Servizio Civile Universale, ecco come partecipare

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL, accedendo con SPID o CIE (livello 2), entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026

Antonio Elia
Giovani a lavoro

Si apre una nuova occasione di crescita per i giovani del territorio di Battipaglia. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, al quale il Comune di Battipaglia partecipa con due progetti realizzati insieme ad AMESCI.

Ecco i corsi previsti

“Giovani protagonisti del cambiamento”, dedicato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

“Attivi e connessi”, orientato all’inclusione, alla digitalizzazione e al sostegno alla comunità.
Entrambi i percorsi hanno durata annuale, con un impegno di 25 ore settimanali su cinque giorni, formazione dedicata e rimborso mensile. Possono candidarsi ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, europei o con regolare permesso di soggiorno, privi di condanne per reati specifici.

Leggi anche:

Aperte le Candidature per il Servizio Civile in Cilento

Le info utili

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL, accedendo con SPID o CIE (livello 2), entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Sul sito di AMESCI è disponibile una mappa interattiva con le schede dei progetti attivi a Battipaglia.

Per informazioni o supporto alla compilazione è possibile rivolgersi alla Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giuseppina Biscotti, negli orari di apertura degli uffici (lunedì e giovedì 08:45-12:45 e 15:30-17:30) o via email: g.biscotti@comune.battipaglia.sa.it.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Vricella

Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: Andrea Vricella (IdD) chiede chiarimenti urgenti al Sindaco

Nei giorni scorsi a Sant'Arsenio, una decina di bambini hanno accusato malori gastrointestinali con accessi per alcuni di essi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Polla, sul caso interviene Italia dei Diritti De Pierro

Rotary Vallo di Diano

Gestione dell’ansia scolastica e primo soccorso e utilizzo del BLSD: ecco l’iniziativa del Rotary Club Sala Consilina

Il progetto coinvolge centinaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula

Ospedale di Sapri

Ospedale di Sapri, ripristino del servizio Bar: ASL Salerno indice gara per gestione quinquennale

Con Deliberazione n. 319 del 2 marzo 2026, l’ASL Salerno ha disposto l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale

Castellabate, panorama

Il Cilento diventa “your fashion destination”: moda, paesaggio e identità in un’unica visione

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica

Polla libri

Polla, arrivano 920 libri: tra le novità i manga per ragazzi, volumi del Talmud babilonese e il carteggio di Galileo

Tra le novità come detto le decine di Manga, il cinema del Mereghetti, i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni, i volumi del Talmud babilonese, i cataloghi di fotografia

Antonio Capezzuto

Salerno, “Commissario trasformi contratti della Polizia Municipale in full time”: la nota della FP CGIL

Questa misura permetterebbe di disporre del personale nella sua interezza operativa e di garantire una copertura territoriale costante

Violenza sulle donne

Maltrattamenti in famiglia, due casi nel Vallo di Diano: scatta il “codice rosso”

L'Autorità giudiziaria ha disposto provvedimenti a protezione delle donne coinvolte e dei figli minorenni, con l’allontanamento dei presunti aggressori e il trasferimento delle vittime in luoghi sicuri

Polizia

Salerno, espulso cittadino georgiano pluripregiudicato: rimpatriato nel Paese d’origine

Il soggetto era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze

Campagna furto banca

Campagna, bomba carta fatta esplodere al Quadrivio: nel mirino la filiale Bper, ATM fuori uso

Ennesimo colpo in banca, i ladri sono riusciti a portare via denaro contenuto nell'ATM. Ancora in fase di quantificazione il bottino

Giovani

Giovani e autoimprenditorialità: il 13 marzo a Casal Velino il workshop per il futuro del Cilento

Le opportunità di "Resto al Sud 2.0" e i bandi GAL Cilento al workshop di Casal Velino. Un evento dedicato ai giovani under 35 per fare impresa nel territorio

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 3 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Controlli Carabinieri

Salerno, pugno duro dei Carabinieri sulle strade: raffica di sanzioni per guida senza patente e assicurazione

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Salerno tra gennaio e febbraio: numerose multe per guida senza patente e mancanza di assicurazione. I dettagli