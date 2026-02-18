Battipaglia: al via lavori di manutenzione straordinaria su due strade provinciali

Sono attualmente in corso i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti della strada provinciale n. 8, dal km 2+000 al km 3+300 e della strada provinciale n. 312, dal km 0+000 al km 2+700 nel territorio comunale di Battipaglia.

Gli interventi

L’intervento, disposto dalla Provincia di Salerno su sollecitazione di questa amministrazione comunale, sta riguardando il rifacimento e la messa in sicurezza del piano viabile. Più nel dettaglio, per la SP 312 si è reso necessario un primo intervento di risagomatura, a seguito del notevole deterioramento della strada; successivamente si procederà con la stesura del tappetino. Diverso il discorso per la SP 8 dove è attualmente in corso la realizzazione del tappetone. Il termine dei lavori è previsto per il 6 marzo c.a.

Istituito il senso unico alternato

A seguito di ciò, la Provincia di Salerno ha ordinato il senso unico alternato delle strade interessate, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, sino alla conclusione dei lavori. “Mi preme ringraziare la Provincia di Salerno, nella persona del suo Presidente, che ha accolto senza indugio le nostre sollecitazioni per la messa in sicurezza delle strade interessate, le quali presentavano evidenti criticità durante la loro percorrenza. “ Così il Sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese.