Basket: Prima vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli

La Polisportiva Basket Agropoli conquista la sua prima vittoria esterna stagionale, superando la PSA Sant’Antimo al “Palasport” di Casalnuovo con il punteggio di 70-84.

Un successo importante per i “delfini”, che centrano così la seconda vittoria consecutiva e risalgono posizioni in classifica.

La gara

Nel primo quarto è la squadra di casa a partire meglio, chiudendo avanti 22-17. L’Agropoli, però, reagisce con determinazione nel secondo periodo: grazie a una difesa più aggressiva e alle triple di Palma e Marino, i cilentani ribaltano il punteggio, andando all’intervallo lungo sul 34-42.

Nel terzo quarto la PSA prova a rientrare, approfittando di qualche errore di troppo degli ospiti, e si riporta fino al 57-62.

Ma nell’ultimo periodo i delfini tornano a macinare gioco: Veljkovic e Lepre trovano canestri pesanti dalla distanza, chiudendo definitivamente i conti sul 70-84 finale.

Prestazione convincente per la formazione agropolese, che dimostra solidità e carattere anche lontano dal PalaDiConcilio. La strada è quella giusta per continuare a crescere e consolidare la propria posizione in campionato.