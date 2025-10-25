Basket: Prima vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli

I delfini si impongono di quattordici punti a Casalnuovo

A cura di Alessandro Pippa

La Polisportiva Basket Agropoli conquista la sua prima vittoria esterna stagionale, superando la PSA Sant’Antimo al “Palasport” di Casalnuovo con il punteggio di 70-84.

Un successo importante per i “delfini”, che centrano così la seconda vittoria consecutiva e risalgono posizioni in classifica.

La gara

Nel primo quarto è la squadra di casa a partire meglio, chiudendo avanti 22-17. L’Agropoli, però, reagisce con determinazione nel secondo periodo: grazie a una difesa più aggressiva e alle triple di Palma e Marino, i cilentani ribaltano il punteggio, andando all’intervallo lungo sul 34-42.

Nel terzo quarto la PSA prova a rientrare, approfittando di qualche errore di troppo degli ospiti, e si riporta fino al 57-62.

Ma nell’ultimo periodo i delfini tornano a macinare gioco: Veljkovic e Lepre trovano canestri pesanti dalla distanza, chiudendo definitivamente i conti sul 70-84 finale.

Prestazione convincente per la formazione agropolese, che dimostra solidità e carattere anche lontano dal PalaDiConcilio. La strada è quella giusta per continuare a crescere e consolidare la propria posizione in campionato.

