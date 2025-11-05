Basket – La Polisportiva Basket Agropoli espugna Solofra: 67-78 il finale

Torna alla vittoria la squadra di coach Di Concilio

A cura di Alessandro Pippa

Importante vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli, che supera il Solofra con una prova di carattere e grande solidità, imponendosi con il punteggio di 67-78.

La gaea

Nel primo quarto i delfini partono forte e impongono subito il proprio ritmo di gioco: trascinati dai canestri di Garcia e dalle triple di Palma e compagni, chiudono il parziale sul 12-28.

Nel secondo quarto l’Agropoli continua a gestire con autorità, sfruttando le conclusioni dalla distanza di Di Mauro e andando all’intervallo lungo sul 28-46.

Al rientro dagli spogliatoi, Solofra tenta la rimonta, ma i ragazzi di coach Agropoli rispondono colpo su colpo, mantenendo il vantaggio e chiudendo il terzo quarto sul 45-58.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa provano il tutto per tutto per riaprire la gara, ma la Polisportiva Basket Agropoli controlla con lucidità e porta a casa la seconda vittoria esterna della stagione, chiudendo il match sul 67-78.

Un successo che conferma la crescita della squadra e dà fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

“Una finestra sul mondo”: alla scoperta dell’anello di Capo Palinuro a Centola

Un viaggio per percorrere il sentiero ad anello che parte dal porto…

Spettacolo nei cieli del Cilento: la Superluna del Castoro immortalata da Vallo della Lucania

La Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei…

Polla: auto contromano, incidente in autostrada

È successo questo pomeriggio, indagini in corso per chiarire la dinamica

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79