Basket – La Polisportiva Basket Agropoli espugna Solofra: 67-78 il finale

Importante vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli, che supera il Solofra con una prova di carattere e grande solidità, imponendosi con il punteggio di 67-78.

Nel primo quarto i delfini partono forte e impongono subito il proprio ritmo di gioco: trascinati dai canestri di Garcia e dalle triple di Palma e compagni, chiudono il parziale sul 12-28.

Nel secondo quarto l’Agropoli continua a gestire con autorità, sfruttando le conclusioni dalla distanza di Di Mauro e andando all’intervallo lungo sul 28-46.

Al rientro dagli spogliatoi, Solofra tenta la rimonta, ma i ragazzi di coach Agropoli rispondono colpo su colpo, mantenendo il vantaggio e chiudendo il terzo quarto sul 45-58.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa provano il tutto per tutto per riaprire la gara, ma la Polisportiva Basket Agropoli controlla con lucidità e porta a casa la seconda vittoria esterna della stagione, chiudendo il match sul 67-78.

Un successo che conferma la crescita della squadra e dà fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.