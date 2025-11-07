Basket: La Polisportiva Agropoli ospita il Centro Ester San Michele al “Pala Di Concilio”

Domenica alle ore 18:00 la Polisportiva Basket Agropoli tornerà in campo sul parquet del “Pala Di Concilio” per affrontare il Centro Ester Basket San Michele, in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Il turno infrasettimanale

Dopo la convincente prestazione nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Basket Solofra, i ragazzi di Coach Di Concilio puntano a dare continuità ai propri risultati, con l’obiettivo di accorciare le distanze dalle prime posizioni in classifica.

Buone notizie dall’infermeria: dovrebbe rientrare Marino, assente nel precedente match a causa di un infortunio. L’ala grande è infatti pronta a tornare a disposizione, mentre il resto del roster è al completo. Il tecnico agropolese potrà dunque contare su tutti gli effettivi, compreso un Palma in grande forma e protagonista nelle ultime uscite.

Il Centro Ester San Michele, dal canto suo, arriverà ad Agropoli con due punti in classifica e tanta voglia di riscattarsi. Una formazione giovane, motivata e senza nulla da perdere, pronta a dare battaglia in un “Pala Di Concilio” che si preannuncia gremito e carico di entusiasmo.