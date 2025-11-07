Basket: La Polisportiva Agropoli ospita il Centro Ester San Michele al “Pala Di Concilio”

Domenica alle ore 18:00 la Polisportiva Basket Agropoli tornerà in campo sul parquet del “Pala Di Concilio” per affrontare il Centro Ester Basket San Michele

A cura di Alessandro Pippa

Domenica alle ore 18:00 la Polisportiva Basket Agropoli tornerà in campo sul parquet del “Pala Di Concilio” per affrontare il Centro Ester Basket San Michele, in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Il turno infrasettimanale

Dopo la convincente prestazione nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Basket Solofra, i ragazzi di Coach Di Concilio puntano a dare continuità ai propri risultati, con l’obiettivo di accorciare le distanze dalle prime posizioni in classifica.

Buone notizie dall’infermeria: dovrebbe rientrare Marino, assente nel precedente match a causa di un infortunio. L’ala grande è infatti pronta a tornare a disposizione, mentre il resto del roster è al completo. Il tecnico agropolese potrà dunque contare su tutti gli effettivi, compreso un Palma in grande forma e protagonista nelle ultime uscite.

Il Centro Ester San Michele, dal canto suo, arriverà ad Agropoli con due punti in classifica e tanta voglia di riscattarsi. Una formazione giovane, motivata e senza nulla da perdere, pronta a dare battaglia in un “Pala Di Concilio” che si preannuncia gremito e carico di entusiasmo.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Attivo l’ATM di Sant’Angelo a Fasanella, un servizio importante per un piccolo borgo

Un servizio in più, tanto utile a chi visita e a chi…

Un ebolitano al PCA World di Bodybuilding: l’atleta Andrea Vitolo vola in Galles per il titolo mondiale

L'appuntamento con il PCA World Championship del 16 novembre, in Galles, sarà…

Municipio Battipaglia

Crisi politica a Battipaglia, Radici e Valori accusa: “La sindaca non ha più i numeri per governare”

Stando alla nota a firma di "Battipaglia Radici e Valori", l’ultima seduta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79