Basket Agropoli, il cuore non basta. Sconfitta con il Pollino

Il debutto nel girone di ritorno della Serie C Conference Sud regala emozioni forti al PalaCilento. In una sfida intensa e ricca di colpi di scena, la Polisportiva Agropoli si arrende alla corazzata Pollino Basket solo dopo un tempo supplementare, con il tabellone che alla sirena finale recita 89-95.

La cronaca del match

La partita ha visto contrapposte due squadre con obiettivi e momenti di forma differenti. L’Agropoli, a secco da tre vittorie, ha cercato di far valere il fattore campo contro la vice-capolista del girone. Nonostante un attacco ispiratissimo, capace di segnare ben 11 punti sopra la media stagionale tra le mura amiche, i padroni di casa hanno pagato dazio in fase difensiva.

Il Pollino Basket, confermando la sua vocazione da “corsara” con una percentuale di successi esterni che sale ulteriormente, ha saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi.

I protagonisti sul parquet

Tra le fila dei padroni di casa spicca la prestazione maiuscola di Garcia, autore di 22 punti, ben supportato da un Lepre da 19 punti e dalla solidità di Marino (17) e Palma (16). La rotazione corta di coach Di Concilio ha però faticato a contenere l’esuberanza fisica degli avversari nel finale.

Per il Pollino Basket, il trascinatore assoluto è stato Lipskyi, top scorer dell’incontro con 24 punti. Fondamentale anche il contributo di Jasarevic (18) e la doppia cifra raggiunta da Gutierrez (13) e Yabre (11), che hanno garantito equilibrio e pericolosità diffusa su tutto l’arco offensivo.

Analisi statistica e prospettive

Per il Pollino, questa vittoria consolida il secondo posto in classifica e porta il record stagionale a un impressionante 11-3. Per l’Agropoli, invece, rimane il rammarico per una vittoria sfiorata che avrebbe dato una scossa importante alla classifica.