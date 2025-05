Bandiere Blu, Cilento da record: la soddisfazione dei sindaci

246 comuni e 84 approdi turistici hanno ottenuto la Bandiera Blu 2025. 20 riconoscimenti per le spiagge vanno alla Campania che di vessilli ne porta a casa 20 piazzandosi al quarto posto in Italia dietro Liguria, Puglia e Calabria, che proprio quest’anno ha eseguito il sorpasso. La provincia di Salerno, insieme a quella di Savona, si posizione al primo posto e tutto ciò grazie al Cilento. Che da Agropoli a Sapri vede premiati tutti i comuni ad eccezione di San Giovanni a Piro e Santa Marina. L’esclusa del 2025 è Capaccio Paestum, la new entry Sapri per la gioia del sindaco Gentile.

Sapri

“Sono contento di essere rientrato tra i comuni Bandiera Blu, ma questo è un risultato che va mantenuto giorno per giorno. È un risultato che abbiamo perseguito così come richiesto da tutta la popolazione ed ora per continuare ad inseguire i nostri obiettivi dobbiamo cercare di essere sempre più virtuosi perché questo è un riconoscimento che deve avere riscontri nella quotidianità”, dichiara Antonio Gentile.

Pollica

Ad esprimere gioia anche Stefano Pisani, sindaco di Pollica, comune che ottiene la Bandiera Blu dal 1987: “siamo contenti non solo per noi ma perché la costa del Cilento accresce il numero di riconoscimenti. Questo vuol dire che la nostra costa dialoga e va nella stessa direzione”.

Castellabate

Per il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, la ventisettesima Bandiera Blu è un riconoscimento importante perché “premia la sostenibilità ma anche dimostrazione del rispetto di alcuni importanti parametri da rispettare sotto il profilo dei servizi e della qualità del mare”.

Camerota

“Le nostre acque limpide, le infrastrutture efficienti, la raccolta differenziata, l’attenzione all’accessibilità e alla sicurezza in spiaggia sono frutto di un lavoro quotidiano condiviso tra amministrazione comunale, operatori turistici e cittadini” il commento i del sindaco di Camerota, Mario Scarpitta.

Agropoli

“Siamo molto attenti alle tematiche ambientali e alla salvaguardia della nostra costa e questo i riconoscimento ne è la dimostrazione” ha detto l’assessore del comune di Agropoli, Giuseppe Di Filippo.