“Balnea Sport&Wellness”: al via i corsi di acquaticità neonatale

Al via i nuovi corsi di acquaticità neonatale presso la struttura Balnæa Sport e Wellness, un’attività dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori. Si tratta di un percorso che favorisce lo sviluppo psicomotorio e relazionale dei più piccoli, attraverso giochi ed esercizi in acqua guidati da istruttori qualificati.

I corsi

L’acqua rappresenta un ambiente ideale per stimolare i sensi, migliorare la coordinazione e favorire il rilassamento, con benefici significativi anche sul sonno e sul benessere generale del bambino. Balnæa, da anni punto di riferimento a Battipaglia per lo sport e la salute, mette a disposizione strutture moderne e personale specializzato per garantire sicurezza, comfort e un approccio educativo e ludico allo stesso tempo.

Le info utili

I corsi sono suddivisi per fasce d’età (0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 mesi e 24-36 mesi) e prevedono la partecipazione attiva di un genitore in acqua. Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria della struttura.