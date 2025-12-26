Babbo Natale in corsia: musica, sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Battipaglia

Un pomeriggio di festa, emozione e dolcezza ha attraversato le corsie dell’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia grazie all’iniziativa “Babbo Natale in corsia”, promossa dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, da anni impegnata nel portare vicinanza e sollievo ai bambini ricoverati.

L’iniziativa

Babbo Natale, accompagnato dai clown dottori dell’associazione e dalle note delicate e coinvolgenti della violinista Mariella Pizzuti, ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria, regalando sorrisi, stupore e un’atmosfera autenticamente natalizia a chi, purtroppo, trascorrerà le festività lontano da casa, dalla propria famiglia e dai rituali più semplici e preziosi del Natale.

Un gesto di cura profonda che ha portato leggerezza dove c’è timore, per ricordare a ogni bambino che, anche in ospedale, il Natale arriva. Tra corridoi addobbati, pacchetti regalo, nasi rossi e melodie capaci di arrivare al cuore, l’ospedale si è trasformato per qualche ora in un luogo più umano, caldo e accogliente.

«Quella con l’Ospedale di Battipaglia è una sinergia che dura da anni – sottolinea Tiziana Iervolino, presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli – ed è una collaborazione costruita nel tempo, fondata sulla fiducia e su un obiettivo comune: stare accanto ai bambini e alle loro famiglie nei momenti più difficili. Babbo Natale in corsia è per noi una tappa fissa, un appuntamento irrinunciabile. Il Natale dei bambini ricoverati va protetto, custodito, reso il più possibile sereno».

Particolarmente intensa e apprezzata la presenza della violinista Mariella Pizzuti, che con la sua musica ha saputo creare un clima di armonia e raccoglimento, accompagnando con eleganza ed emozione un momento che resterà impresso nella memoria dei piccoli pazienti, delle famiglie e del personale sanitario.