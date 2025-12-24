Babbo Natale dai Vigili del Fuoco di Salerno: successo per l’evento

Una giornata indimenticabile tra sorrisi, sogni e l’importante cultura della prevenzione. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha aperto le proprie porte a centinaia di famiglie per l’attesissimo evento “Babbo Natale viene dal cielo”, trasformando la sede operativa in un luogo di festa e condivisione che ha saputo incantare grandi e piccini.

Il percorso didattico di Pompieropoli

La mattinata si è aperta nel segno dell’educazione alla sicurezza con l’iniziativa Pompieropoli. I bambini hanno avuto l’opportunità unica di indossare i panni di piccoli soccorritori, affrontando un percorso ludico-educativo appositamente studiato. Sotto lo sguardo attento del personale specializzato, i piccoli partecipanti si sono cimentati nello spegnimento di piccoli incendi simulati, apprendendo le prime nozioni di autoprotezione e vivendo l’emozione di far parte, per un giorno, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’arrivo spettacolare dal cielo

Il momento più atteso si è concretizzato intorno alle ore 12:00, quando il rombo dell’elicottero Drago del reparto volo di Pontecagnano ha annunciato l’arrivo del protagonista della giornata. Tra lo stupore e le grida di gioia della folla, Babbo Natale si è calato dal castello di manovra del Comando con una spettacolare manovra acrobatica.

Una volta toccato terra, il Babbo Natale “volante” è stato letteralmente sommerso dall’affetto dei bambini, che hanno consegnato centinaia di letterine cariche di desideri.