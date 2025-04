Avis, “Donare il sangue, donare la vita”: successo per la giornata di raccolta sangue a Capaccio Paestum | VIDEO

Continua senza sosta l’impegno dell’AVIS Comunale di Agropoli a favore del sociale e della promozione della cultura del dono nel territorio cilentano. Domenica scorsa, grazie alla collaborazione con i responsabili della raccolta sangue della città di Capaccio Paestum, si è svolta con successo una giornata di donazione in piazza Santini.

La giornata

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 33 volontari, di cui 27 idonei alla donazione, permettendo così la raccolta di altrettante sacche di sangue. Un dato significativo, a cui si aggiunge l’ingresso di 3 nuovi donatori nella grande famiglia dell’AVIS. Le giornate di raccolta sangue rappresentano un momento cruciale per sostenere il sistema sanitario e rispondere concretamente al bisogno di scorte ematiche negli ospedali. Donare il sangue, infatti, è un gesto di profondo altruismo che può salvare vite umane. Si tratta di una risorsa insostituibile, che non può essere riprodotta in laboratorio e dipende interamente dalla generosità dei cittadini.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a queste giornate di solidarietà. Donare sangue è un gesto semplice, ma di straordinaria importanza per chi ne ha bisogno”, ha dichiarato il presidente dell’AVIS Comunale di Agropoli, Rosario Capozzolo.