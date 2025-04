Avis di Agropoli: un calendario di donazioni di sangue per il mese di aprile

Anche per il mese di aprile, l’Avis Comunale di Agropoli, ha organizzato un ricco calendario ricco di appuntamenti per la donazione del sangue.

La raccolta è iniziata giovedì mattina, dalle ore 8:00 alle 12:00, presso la sede principale in via Cannetiello 26 ad Agropoli. Un gesto semplice, ma di vitale importanza, che può fare la differenza per chi si trova in situazioni di emergenza o necessita di trasfusioni per terapie salvavita.

Calendario delle donazioni presso la sede Avis di Agropoli

La sede dell’Avis di Agropoli ha organizzato delle giornate straordinarie per la donazione del sangue durante il mese di aprile, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di donare il proprio sangue:

Domenica 6 aprile 2025

Lunedì 7 aprile 2025

Giovedì 10 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025

Giovedì 17 aprile 2025

Giovedì 24 aprile 2025

Lunedì 28 aprile 2025

Autoemoteca Avis: donazioni di sangue in tutto il territorio

Per agevolare chi vive lontano dalla sede principale, l’Avis ha organizzato anche delle giornate di raccolta mobile con l’autoemoteca, che toccherà diverse località del territorio:

Domenica 6 aprile 2025: Battipaglia

Domenica 13 aprile 2025: Capaccio Scalo

Domenica 13 aprile 2025: Montecorice

Giovedì 24 aprile 2025: Roccadaspide

Domenica 27 aprile 2025: Castellabate

Domenica 27 aprile 2025: Trentinara

Chi può donare il sangue?

Possono donare il sangue tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso superiore ai 50 kg e in buone condizioni di salute. Prima della donazione, è previsto un colloquio con un medico per valutare l’idoneità del donatore.

Donare il sangue è un atto di generosità che non comporta rischi per la salute e che può salvare fino a tre vite.