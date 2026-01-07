Avis Agropoli: ecco le date di gennaio per la donazione del sangue

L'AVIS Comunale di Agropoli ha organizzato le giornate per le donazioni del sangue. Ecco tutte le date e le località per donare nel mese di gennaio

Redazione Infocilento
Donazione sangue

Torna l’appuntamento mensile con l’AVIS Comunale di Agropoli, con sede in Via Cannetiello, che lancia un importante appello alla cittadinanza, organizzando una serie di appuntamenti dedicati alla donazione del sangue per l’intero mese di Gennaio 2026. Queste giornate rappresentano un’occasione per compiere un gesto di solidarietà verso chi si trova in una situazione di necessità.

Il calendario delle raccolte, stilato dall’associazione, prevede diverse date sia presso la sede principale di Agropoli sia in sedi esterne nel territorio circostante. Si invitano i donatori a prendere nota dei giorni e dei luoghi specifici per la donazione. L’autorizzazione per il programma di raccolta è stata formalmente richiesta all’Azienda Sanitaria Salerno – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Donazioni presso la sede AVIS di Agropoli

Per tutto il mese di gennaio 2026, sono state pianificate diverse giornate di raccolta presso la sede AVIS di Agropoli.

  • Giovedì 8 gennaio 2026
  • Domenica 11 gennaio 2026
  • Lunedì 12 gennaio 2026
  • Giovedì 15 gennaio 2026
  • Domenica 18 gennaio 2026
  • Lunedì 19 gennaio 2026
  • Giovedì 22 gennaio 2026
  • Lunedì 26 gennaio 2026
  • Giovedì 29 gennaio 2026

Raccolte con autoemoteca

Oltre alle giornate fisse nella sede di Agropoli, l’associazione estenderà la sua attività a diversi comuni attraverso l’utilizzo dell’autoemoteca.

Il programma in esterna include le seguenti tappe

  • Domenica 11 gennaio 2026 a Capaccio Scalo
  • Domenica 18 gennaio 2026 a Felitto
  • Domenica 25 gennaio 2026 presso l’Avis di Battipaglia
  • Domenica 25 gennaio 2026 a Montecorice
  • Venerdì 30 gennaio 2026 a Roccadaspide

Un gesto che può salvare vite

La donazione del sangue è fondamentale per garantire la costante disponibilità di emoderivati, essenziali per le terapie di numerosi pazienti e in caso di emergenze.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Salernitana, missione riscatto: Faggiano punta Coda mentre Raffaele prepara la sfida al Cosenza
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Salernitana, missione riscatto: Faggiano punta Coda mentre Raffaele prepara la sfida al Cosenza

Le ultime dal mercato granata con il possibile ritorno di Massimo Coda…

Rosa Romano100 anni

Albanella in festa per i 100 anni di Rosa Romano

l Sindaco di Albanella Renato Josca festeggia i 100 anni di Rosa…

Puteolana

Battipagliese fuori dalla Coppa Italia: in finale va la Puteolana

Dopo la sconfitta dell'andata le zebrette perdono anche a Pozzuoli; i granata…

Luciano Trivelli

Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania

“L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete…

Incidente

Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna

È successo questo pomeriggio. La vittima è un autotrasportatore originario del napoletano.…

Regione Campania

Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio

Il Consiglio regionale della Campania presenterà la nuova Giunta mercoledì 21 gennaio.…