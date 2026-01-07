Avis Agropoli: ecco le date di gennaio per la donazione del sangue

Torna l’appuntamento mensile con l’AVIS Comunale di Agropoli, con sede in Via Cannetiello, che lancia un importante appello alla cittadinanza, organizzando una serie di appuntamenti dedicati alla donazione del sangue per l’intero mese di Gennaio 2026. Queste giornate rappresentano un’occasione per compiere un gesto di solidarietà verso chi si trova in una situazione di necessità.

Il calendario delle raccolte, stilato dall’associazione, prevede diverse date sia presso la sede principale di Agropoli sia in sedi esterne nel territorio circostante. Si invitano i donatori a prendere nota dei giorni e dei luoghi specifici per la donazione. L’autorizzazione per il programma di raccolta è stata formalmente richiesta all’Azienda Sanitaria Salerno – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Donazioni presso la sede AVIS di Agropoli

Per tutto il mese di gennaio 2026, sono state pianificate diverse giornate di raccolta presso la sede AVIS di Agropoli.

Giovedì 8 gennaio 2026

Domenica 11 gennaio 2026

Lunedì 12 gennaio 2026

Giovedì 15 gennaio 2026

Domenica 18 gennaio 2026

Lunedì 19 gennaio 2026

Giovedì 22 gennaio 2026

Lunedì 26 gennaio 2026

Giovedì 29 gennaio 2026

Raccolte con autoemoteca

Oltre alle giornate fisse nella sede di Agropoli, l’associazione estenderà la sua attività a diversi comuni attraverso l’utilizzo dell’autoemoteca.

Il programma in esterna include le seguenti tappe

Domenica 11 gennaio 2026 a Capaccio Scalo

Domenica 18 gennaio 2026 a Felitto

Domenica 25 gennaio 2026 presso l’Avis di Battipaglia

Domenica 25 gennaio 2026 a Montecorice

Venerdì 30 gennaio 2026 a Roccadaspide

Un gesto che può salvare vite

La donazione del sangue è fondamentale per garantire la costante disponibilità di emoderivati, essenziali per le terapie di numerosi pazienti e in caso di emergenze.