AVIS Agropoli: ecco le date di dicembre per la donazione di sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli lancia un appello alla cittadinanza, organizzando una serie di appuntamenti dedicati alla donazione del sangue per l’intero mese di Dicembre 2025.

L’iniziativa

Queste giornate rappresentano un’importante occasione per compiere un gesto di solidarietà concreto e vitale verso chi si trova in una situazione di necessità. La sede principale dell’AVIS ad Agropoli è situata in via Cannetiello.

Il calendario delle raccolte, stilato dall’associazione, prevede diverse date sia presso la sede principale di Agropoli sia in sedi esterne nel territorio circostante. Si invitano i donatori a prendere nota dei giorni e dei luoghi specifici per la donazione. L’autorizzazione per il programma di raccolta è stata formalmente richiesta all’Azienda Sanitaria Salerno – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Donazioni presso la sede AVIS di Agropoli

Per tutto il mese di dicembre 2025, sono state pianificate diverse giornate di raccolta presso la sede AVIS di Agropoli.

Le date previste sono:

Giovedì 04 Dicembre 2025

Domenica 07 Dicembre 2025

Giovedì 11 Dicembre 2025

Lunedì 15 Dicembre 2025

Giovedì 18 Dicembre 2025

Domenica 21 Dicembre 2025

Lunedì 22 Dicembre 2025

Lunedì 29 Dicembre 2025

Tutte queste donazioni si terranno presso la sede principale Avis di Agropoli.

Raccolte con autoemoteca

Oltre alle giornate fisse nella sede di Agropoli, l’associazione estenderà la sua attività a diversi comuni attraverso l’utilizzo dell’autoemoteca.

Il programma in esterna include le seguenti tappe:

Giovedì 04 Dicembre 2025 presso la Clinica Cobellis

presso la Domenica 07 Dicembre 2025 a Oliveto Citra

a Domenica 14 Dicembre 2025 con due appuntamenti: Capaccio Scalo e Torre Orsaia

con due appuntamenti: e Giovedì 18 Dicembre 2025 presso la Clinica Cobellis

presso la Venerdì 19 Dicembre 2025 a Roccadaspide

a Domenica 21 Dicembre 2025 a Castel San Lorenzo

a Domenica 28 Dicembre 2025 a Castellabate

L’importanza di donare

La donazione del sangue è fondamentale per garantire la costante disponibilità di emoderivati, essenziali per le terapie di numerosi pazienti e in caso di emergenze.

L’AVIS sottolinea come la partecipazione attiva e costante della comunità sia cruciale per sostenere il sistema sanitario e salvare vite umane.