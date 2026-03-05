“Avanti Giffoni”: inaugura un nuovo spazio di partecipazione a Giffoni Valle Piana

Sarà inaugurata domenica mattina alle dieci, in via Generoso Andria 17, la nuova sede di “Avanti Giffoni” a Giffoni Valle Piana. Un momento di partecipazione e confronto che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. All’evento si susseguiranno gli interventi di Ugo Carpinelli e Romina Malfeo, insieme al consigliere regionale Andrea Volpe e all’assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale della Campania, Enzo Maraio.

L’incontro

Nel corso degli interventi verrà sottolineata l’importanza di creare spazi di aggregazione e dialogo sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno civico e politico in vista delle prossime sfide amministrative. La nuova sede si propone come punto di riferimento per idee, progetti e iniziative dedicate alla comunità locale.

Un’apertura che segna, per Avanti Giffoni un punto di partenza per coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e realtà del territorio in un percorso condiviso di crescita e sviluppo.