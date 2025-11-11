Auto a fuoco a Bellizzi: intervengono i vigili del fuoco

Incendio d’auto questa sera a Bellizzi. Le fiamme sono divampate all’interno del vano motore durante la marcia di una Citroen C8.

Incendio: i soccorsi

Il conducente, che si è accorto della situazione, si è fermato in tempo ed ha allertato i Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti dalla sede centrale di Salerno.

Nonostante l’intervento rapido, la parte anteriore dell’autovettura è andata completamente distrutta ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Il precedente

Questa mattina, invece, i Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno sono intervenuti in via Montestella, nella frazione di Ogliara, per l’incendio di un’autovettura.

La donna che ha richiesto l’intervento era già fuori dalla vettura, che era parcheggiata, per cui non ne è rimasta coinvolta.

L’auto, una Maserati Grecale, all’arrivo dei soccorritori che hanno estinto l’incendio, era già completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta. Da verificare l’origine del rogo.