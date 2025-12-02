Auletta, Pertosa, Polla e Buccino: la nuova tappa di “Prova d’Inchiesta” nell’Italia dei piccoli comuni

La nuova puntata di Prova d’Inchiesta, il programma di La7 condotto da Pinuccio (Alessio Giannone) insieme all’inseparabile Sabino, andrà in onda mercoledì 3 dicembre in seconda serata, portando gli spettatori in un viaggio tra i piccoli centri del Salernitano e della Basilicata.

Una puntata costruita sul campo, tra domande dirette, ironia pungente e rigore giornalistico, per raccontare territori ricchi di storia e identità ma segnati anche da criticità e tensioni amministrative.

Alla scoperta dei piccoli centri

Il percorso di Pinuccio e Sabino farà tappa in Auletta, Pertosa, Polla e Buccino, quattro realtà vicine ma spesso divise da contese amministrative, rivalità locali e differenze nella gestione delle risorse.

Attraverso interviste ai sindaci, confronti con la popolazione e sopralluoghi sul campo, Prova d’Inchiesta racconterà le sfide più urgenti che questi paesi devono affrontare: servizi essenziali ridotti, problemi infrastrutturali, rapporti complessi tra comunità confinanti e le aspettative di cittadini che chiedono di essere ascoltati.

Un viaggio che offrirà uno spaccato autentico del Salernitano interno, dove la vita quotidiana è segnata da resilienza, identità forte e dalla volontà di preservare i propri territori nonostante le difficoltà.

Nella seconda parte della puntata, la troupe si sposterà in Basilicata, nel piccolo comune di Savoia di Lucania, epicentro di un acceso dibattito: la proposta di cambiare nome al paese, una questione identitaria che affonda le sue radici nella storia post-unitaria.

Pinuccio e Sabino ascolteranno le voci di cittadini e amministratori, ricostruendo le motivazioni e le tensioni che animano questa discussione, simbolo del legame profondo tra memoria, territorio e identità collettiva.

La mission

Il programma continua così la sua missione: attraversare l’Italia dei piccoli comuni – che rappresentano circa il 70% del totale nazionale – per dare spazio a comunità spesso ignorate dai grandi racconti televisivi.

Un viaggio che mette in luce difficoltà concrete, come la mancanza di servizi essenziali o la distanza dai centri maggiori, ma anche la vitalità, la passione e l’umanità di territori che costituiscono l’anima più autentica del Paese.