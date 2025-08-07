Auletta, lezioni al via l’11 settembre: pubblicato il calendario scolastico 2025/2026

Il comune di Auletta è tra i primi in Campania a rendere noto il calendario scolastico per l’anno 2025/2026. L’inizio delle lezioni per l’Istituto Omnicomprensivo è stato anticipato a giovedì 11 settembre, con tre giorni di anticipo rispetto al calendario regionale che prevede l’avvio lunedì 15.

La decisione

La decisione di anticipare l’anno scolastico è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, in accordo con la dirigenza scolastica. I giorni guadagnati in avvio saranno recuperati durante l’anno scolastico con la sospensione delle attività in tre date stabilite: lunedì 22 dicembre 2025, sabato 2 maggio 2026 e lunedì 1 giugno 2026.

Il calendario pubblicato definisce anche il termine delle lezioni. Per la scuola dell’infanzia la chiusura è prevista per il 30 giugno 2026, mentre per scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l’ultimo giorno sarà sabato 6 giugno 2026.