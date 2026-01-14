Atto vandalico nella chiesa di San Valeriano, danni agli arredi sacri e alla statua del Bambinello

Raid notturno nella chiesa di San Valeriano ad Agropoli. Vandali distruggono candelabri e una statua dopo un tentativo di furto fallito. Indagano i Carabinieri

Ernesto Rocco

Un brutto episodio ha colpito la comunità religiosa di Agropoli durante la serata di sabato scorso. La chiesa di San Valeriano alla stazione è stata presa di mira da ignoti che, dopo essersi introdotti nella struttura con il probabile intento di compiere un furto, hanno dato sfogo a una gratuita violenza contro gli arredi sacri.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito dopo aver constatato l’assenza di oggetti di valore o denaro contante. La frustrazione dei ladri si è trasformata in puro vandalismo: a terra sono rimasti i resti di due candelabri elettrici, completamente distrutti, e i frammenti di una statua raffigurante il Bambinello di Praga, icona particolarmente cara ai fedeli del quartiere.

Il ritrovamento e le indagini

L’amara scoperta è avvenuta al momento della chiusura serale del luogo di culto. La chiesa di San Valeriano osserva infatti un orario di apertura continuato dalle 08:00 alle 19:00 per permettere la preghiera individuale, un dettaglio che potrebbe aver agevolato l’ingresso dei responsabili nelle fasi finali della giornata.

Leggi anche:

Battipaglia, furto di uno smartphone davanti alla scuola Marconi

I danni economici risultano ingenti, ma è soprattutto il danno morale a pesare sulla cittadinanza, colpita in uno dei suoi simboli di aggregazione e fede. Dell’accaduto è stata immediatamente informata l’Arma dei Carabinieri di Agropoli, che ha ricevuto la denuncia e ha avviato i rilievi necessari per identificare i colpevoli. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona circostante la stazione ferroviaria.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Campo Lordi San Gregorio Magno San Gregorio, inaugura il nuovo campo Pierino Lordi: sport e sicurezza con il fondo Sport e Periferie
Nessun commento