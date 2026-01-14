Atto vandalico nella chiesa di San Valeriano, danni agli arredi sacri e alla statua del Bambinello

Un brutto episodio ha colpito la comunità religiosa di Agropoli durante la serata di sabato scorso. La chiesa di San Valeriano alla stazione è stata presa di mira da ignoti che, dopo essersi introdotti nella struttura con il probabile intento di compiere un furto, hanno dato sfogo a una gratuita violenza contro gli arredi sacri.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito dopo aver constatato l’assenza di oggetti di valore o denaro contante. La frustrazione dei ladri si è trasformata in puro vandalismo: a terra sono rimasti i resti di due candelabri elettrici, completamente distrutti, e i frammenti di una statua raffigurante il Bambinello di Praga, icona particolarmente cara ai fedeli del quartiere.

Il ritrovamento e le indagini

L’amara scoperta è avvenuta al momento della chiusura serale del luogo di culto. La chiesa di San Valeriano osserva infatti un orario di apertura continuato dalle 08:00 alle 19:00 per permettere la preghiera individuale, un dettaglio che potrebbe aver agevolato l’ingresso dei responsabili nelle fasi finali della giornata.

I danni economici risultano ingenti, ma è soprattutto il danno morale a pesare sulla cittadinanza, colpita in uno dei suoi simboli di aggregazione e fede. Dell’accaduto è stata immediatamente informata l’Arma dei Carabinieri di Agropoli, che ha ricevuto la denuncia e ha avviato i rilievi necessari per identificare i colpevoli. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona circostante la stazione ferroviaria.