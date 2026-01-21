Attilio Pierro aderisce a Forza Italia. C’è l’annuncio

Il panorama politico alla Camera dei Deputati registra un nuovo assetto con l’ingresso ufficiale di Davide Bergamini e Attilio Pierro nelle fila di Forza Italia. Il passaggio dei due parlamentari al gruppo degli azzurri è stato formalizzato a Montecitorio attraverso l’annuncio in Aula della presidente di turno, Anna Ascani.

Il percorso parlamentare di Bergamini e Pierro

Il trasferimento definitivo sotto l’insegna di Forza Italia rappresenta l’ultimo atto di una manovra politica iniziata nei giorni scorsi. Sia Bergamini che il cilentano Attilio Pierro avevano infatti precedentemente lasciato il gruppo della Lega per approdare al Misto, una collocazione che è servita da ponte fino alla comunicazione odierna. La decisione segna un rafforzamento della compagine guidata da Antonio Tajani alla Camera.

I motivi dell’addio alla Lega di Attilio Pierro

Particolarmente rilevante è la parabola di Attilio Pierro, la cui rottura con il partito di origine è maturata nel tempo. Eletto con la Lega nel settembre 2022 nel collegio uninominale Salerno Sud, Pierro aveva manifestato il proprio malessere già da alcune settimane.

La scelta di aderire inizialmente al Gruppo Misto è stata motivata da una aperta polemica con i vertici regionali del partito di Matteo Salvini, attriti che si sono intensificati drasticamente dopo l’esito delle elezioni regionali dello scorso novembre.