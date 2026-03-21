Cronaca

Atena Lucana, rubano abbigliamento e lo nascondono nel passeggino: denunciati

Nei guai è finita una coppa del post. Aveva prelevato dell’abbigliamento sportivo

Redazione Infocilento
Carabinieri auto

Una coppia è stata sorpresa questa mattina dopo aver sottratto capi d’abbigliamento sportivo dal negozio “Ljc Sportswear” di Atena Lucana.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, un uomo e una donna, accompagnati dal loro bambino piccolo, hanno prelevato un pantalone e una t-shirt, per un valore complessivo di circa 110 euro, nascondendoli nel passeggino nel tentativo di eludere i controlli.

Il comportamento non è però passato inosservato ai titolari dell’attività commerciale, che si sono accorti dell’accaduto e hanno bloccato la coppia, recuperando la merce sottratta.

A seguito dell’episodio, i responsabili del negozio hanno deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri, che ora procederanno con gli accertamenti del caso per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *