Atena Lucana, rubano abbigliamento e lo nascondono nel passeggino: denunciati

Una coppia è stata sorpresa questa mattina dopo aver sottratto capi d’abbigliamento sportivo dal negozio “Ljc Sportswear” di Atena Lucana.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, un uomo e una donna, accompagnati dal loro bambino piccolo, hanno prelevato un pantalone e una t-shirt, per un valore complessivo di circa 110 euro, nascondendoli nel passeggino nel tentativo di eludere i controlli.

Il comportamento non è però passato inosservato ai titolari dell’attività commerciale, che si sono accorti dell’accaduto e hanno bloccato la coppia, recuperando la merce sottratta.

A seguito dell’episodio, i responsabili del negozio hanno deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri, che ora procederanno con gli accertamenti del caso per chiarire ogni aspetto della vicenda.