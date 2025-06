Atena Lucana, nuove regole sulle imposte: meno sanzioni e rate più lunghe per chi è in difficoltà

Il Consiglio comunale di Atena Lucana ha approvato importanti modifiche al Regolamento generale delle imposte comunali, segnando un cambio di passo nelle politiche fiscali locali. La delibera, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Vertucci, è passata con il voto contrario dell’opposizione.

Le novità

Le novità riguardano principalmente cittadini e attività economiche in difficoltà nel pagamento delle imposte comunali riferite al periodo 2020-2024. Un arco temporale segnato da pandemia, crisi economiche e rallentamenti finanziari che hanno messo in ginocchio molte famiglie e imprese. Tra i principali cambiamenti c’è l’estensione del numero massimo di rate per il pagamento del debito: si potrà arrivare fino a 120 rate mensili, ovvero dieci anni, senza più dover presentare garanzie bancarie o assicurative, come fidejussioni. Un alleggerimento burocratico importante, che rende l’accesso alla rateizzazione più semplice e meno oneroso. Inoltre, è prevista una significativa riduzione delle sanzioni per i contribuenti in ritardo.

“Abbiamo ritenuto giusto intervenire per agevolare chi, in questi anni complicati, non è riuscito a rispettare le scadenze fiscali – ha dichiarato il Sindaco Vertucci – È un segnale concreto di vicinanza alle nostre attività commerciali e ai cittadini”. “Le modifiche al regolamento, ha spiegato ancora il primo cittadino, si inseriscono in un contesto più ampio di revisione delle politiche fiscali anche a livello nazionale. “Stiamo cercando di costruire un Comune che non sia soltanto ente esattore, ma partner nel superamento delle difficoltà economiche”.