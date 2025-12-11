Atena Lucana, ladri in azione in un supermercato: due arresti

I due, provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre prodotti per la cura del corpo

Carabinieri

Ladri in azione in un supermercato di Atena Lucana. I due, provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre prodotti per la cura del corpo, cosmetici di valore e generi alimentari destinati, secondo gli investigatori, alla rivendita.

L’allarme

A notare i movimenti sospetti sono stati i proprietari dell’esercizio commerciale, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari hanno bloccato i due sospettati prima che riuscissero a lasciare la struttura e li hanno arrestati.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Indagini in corso.

