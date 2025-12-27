Atena Lucana, ecco “Sposi in Borgo”: gioielli nuziali tra memoria e identità partendo da vecchie fotografie di famiglia

“Sposi in borgo”, una nuova realtà artigianale finanziata dal Bando Borghi, coordinata da Invitalia e attivata successivamente al finanziamento di Archivio Atena del comune di Atena, si presenta domenica 28 Dicembre alle ore 18 presso il Museo Archeologico di Atena. Si presenta con una mostra di gioielli nuziali tra memoria e identità.

L’iniziativa

Un tempo, nei borghi, l’amore si custodiva nei gesti, nelle fotografie ingiallite, nei gioielli tramandati di mano in mano. SPOSI IN BORGO nasce da lì: dai racconti sussurrati, dagli sguardi dei nonni, da immagini che hanno attraversato il tempo. Nel laboratorio orafo Debra Gioielli di Deborah Curto, prende forma il progetto Sposi in Borgo, dedicato alla progettazione e realizzazione di fedi nuziali ispirate all’identità dei luoghi, alle architetture e alle storie del borgo.

Il progetto si sviluppa a partire dalle fotografie nuziali antiche, raccolte e digitalizzate da Archivio Atena, osservate con la stessa cura che si riserva ai ricordi di famiglia. In quelle immagini vivono volti, abiti e gioielli che parlano di promesse, di appartenenza, di una comunità che si riconosce nel proprio borgo.

Tra memoria e identità

Attraverso un’attenta ricerca storica e stilistica, il progetto si propone di riportare alla luce i preziosi simboli d’amore e di unione tramandati dai nostri avi. La memoria dei matrimoni di un tempo, si fonde con l’arte orafa contemporanea, dando vita anche a collezioni ispirate ai gioielli nuziali del passato, reinterpretati anche in chiave moderna. Accanto alla rilettura dei gioielli presenti nelle fotografie d’archivio, il progetto include gioielli nuziali inediti, ideati e creati ispirandosi al borgo di Atena Lucana: alle sue architetture, ai suoi simboli, alle sue forme silenziose e identitarie.

La mostra

La mostra è un’anteprima, un primo passo. Come i racconti dei nonni, il progetto continuerà a crescere, arricchendosi di nuove storie e nuovi gioielli, che potranno essere indossati dai futuri sposi, trasformando la memoria in un gesto contemporaneo.