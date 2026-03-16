Atena Lucana e Federico II: nasce il modello operativo per la Cooperativa di Comunità

Il percorso di rigenerazione e sviluppo legato al progetto Archivio Atena segna una nuova, fondamentale tappa nel capoluogo campano. Venerdì 13 marzo 2026, le aule del Dipartimento di Architettura (DIARC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno ospitato il seminario dal titolo “Un’impresa territoriale di comunità”. L’evento ha rappresentato un momento di sintesi e progettazione operativa per la nascente Cooperativa di Comunità di Atena Lucana, consolidando il legame tra ricerca accademica, governance locale e tessuto imprenditoriale.

Dal percorso formativo agli strumenti operativi

L’incontro seminariale nasce come naturale prosecuzione della Winter School svoltasi lo scorso febbraio ad Atena Lucana, focalizzata sulla creazione di imprese culturali. Il DIARC ha inteso promuovere questa giornata di studi per condividere gli esiti delle precedenti attività e, soprattutto, per definire con precisione gli strumenti operativi necessari alla messa a terra della cooperativa e delle imprese territoriali.

Al seminario hanno preso parte attiva gli studenti che hanno frequentato la Winter School, docenti universitari, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni di Atena Lucana. L’obiettivo centrale è la redazione di un documento-guida conclusivo, una pubblicazione ufficiale che raccoglierà le linee operative di riferimento per l’attuazione pratica della cooperativa, offrendo un modello d’intervento replicabile e solido.

Il ruolo strategico del tutoraggio e la sinergia con il territorio

Un elemento chiave nel successo di questo iter progettuale è rappresentato dall’attività di coordinamento svolta dai tutor Ludovica La Rocca, Caterina Loffredo e Benedetta Grieco. Il loro operato funge da ponte tra il mondo accademico e quello produttivo, facilitando il dialogo costante con la comunità di Atena Lucana.

Grazie a un approccio multidisciplinare, il team di tutoraggio sta garantendo un percorso che intreccia dimensioni progettuali, valutative e sociali. Questa sinergia è fondamentale per assicurare che la missione formativa del laboratorio dedicato all’impresa territoriale resti coerente con gli obiettivi di lungo periodo di Archivio Atena, valorizzando la partecipazione attiva della cittadinanza.

La presenza delle istituzioni e la visione politica

La rilevanza del progetto per il territorio del Vallo di Diano è stata sottolineata dalla presenza della delegazione istituzionale di Atena Lucana. All’incontro di Napoli sono intervenuti il Sindaco Luigi Vertucci e il vicesindaco Vincenzo Bruno, a testimonianza del pieno sostegno politico a un’iniziativa che mira a trasformare il patrimonio culturale e sociale in un volano di sviluppo economico sostenibile. La giornata di studio ha dunque ribadito come la collaborazione tra istituzioni, università e imprese sia l’unica via percorribile per dare vita a realtà comunitarie capaci di generare valore reale e duraturo.