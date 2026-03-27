Cronaca

Atena Lucana: auto in fiamme sulla Fondovalle dell’Agri

Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta che, per cause ancora in fase di accertamento, ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore fino a incendiarsi

Erminio Cioffi
Vigili del fuoco

Nella serata di oggi lungo la S.S. 598 Fondovalle dell’Agri, all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in transito.

I fatti

Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta che, per cause ancora in fase di accertamento, ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore fino a incendiarsi. Il conducente, resosi conto della situazione, ha avuto la prontezza di arrestare il veicolo e abbandonarlo tempestivamente, riuscendo così a mettersi in salvo senza riportare conseguenze.

Gli interventi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli automobilisti in transito. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

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