Atena Lucana, auto contro muretto: quattro feriti

Un incidente stradale avvenuto ad Atena Lucana, poco dopo la mezzanotte lungo la strada che collega il paese a Brienza, in un punto particolarmente buio e caratterizzato da una curva insidiosa, ha coinvolto quattro giovani lucani.

La ricostruzione

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che è finito contro un muretto a bordo carreggiata. Tra le ipotesi al vaglio, anche l’attraversamento improvviso di un cinghiale e le condizioni dell’asfalto reso scivoloso. A bordo viaggiavano quattro giovani di origine lucana. Una ragazza ha riportato le conseguenze più serie, con un trauma alla testa che ha richiesto il trasporto urgente in ospedale, mentre gli altri tre occupanti hanno riportato ferite più lievi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito tutti i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Le condizioni della giovane più grave sono monitorate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.