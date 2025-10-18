Atena Lucana, accusa malore in ufficio: 65enne trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania

L’uomo ha riportato anche ferite alla testa, provocate dalla caduta successiva al malore

A cura di Federica Pistone

Un uomo di circa 65 anni, residente ad Atena Lucana, è stato trasferito in elisoccorso dall’ospedale di Polla a quello di Vallo della Lucania a causa di un grave malore.

I fatti

L’uomo è stato trovato privo di sensi nel suo ufficio da un conoscente, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo le prime cure presso il Pronto soccorso dell’ospedale di “Luigi Curto” di Polla, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.

Intervento dell’elisoccorso

Considerata la gravità delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

L’elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Polla, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza della Rianimazione con a bordo il dottore Gallo.

L’uomo ha riportato anche ferite alla testa, provocate dalla caduta successiva al malore.

In un primo momento non si escludeva l’ipotesi di un’aggressione, ma gli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine hanno escluso questa possibilità, confermando che si è trattato di un malore improvviso.

