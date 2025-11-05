Assistenza domiciliare gratuita per gli over 65 fragili nel Vallo di Diano: l’iniziativa della Protezione Civile Sassano

La Protezione Civile Sassano ha annunciato l’attivazione di un importante servizio nell’ambito del Progetto “Albo Anziani Attivi Vallo di Diano”. Si tratta del servizio di Assistenza Domiciliare Gratuita specificamente rivolto alla popolazione con età superiore ai 65 anni che si trova in condizioni di fragilità. L’iniziativa mira a fornire un supporto concreto e immediato a una delle fasce più vulnerabili della comunità del Vallo di Diano.

Obiettivi e finanziamento del progetto

L’intervento è stato reso possibile grazie ai finanziamenti statali erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in stretto coordinamento con la Regione Campania.

L’obiettivo centrale del progetto è duplice: sostenere l’autonomia e la sicurezza degli anziani fragili e, contestualmente, migliorarne la qualità della vita. Un aspetto fondamentale è garantire la loro permanenza nel proprio contesto abitativo, evitando l’isolamento e il ricorso a strutture esterne.

Le prestazioni incluse nel servizio gratuito

Il servizio di assistenza domiciliare è interamente gratuito e prevede l’erogazione di prestazioni essenziali, tutte svolte da Operatori Socio Sanitari (OSS) certificati. Le aree di intervento sono state definite per coprire le necessità quotidiane di base, garantendo un supporto completo:

Cura della persona: Include l’assistenza per l’igiene personale e il sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane.

Aiuto domestico: Fornisce assistenza nella gestione ordinaria dell'ambiente domestico, mantenendolo curato e funzionale.

Commissioni: Riguarda il disbrigo di necessità esterne, come l'acquisto di farmaci urgenti o della spesa alimentare.

L’impegno della Protezione Civile Sassano

L’attivazione di questo servizio sottolinea l’attenzione e la dedizione della Protezione Civile Sassano verso i bisogni sociali della comunità. Riguardo l’iniziativa, Marra Margherita, Presidente della Protezione Civile Sassano, ha dichiarato: “Il nostro impegno va oltre l’emergenza; vogliamo essere un punto di riferimento costante per le fasce più vulnerabili della nostra comunità.”

La Presidente ha poi aggiunto, evidenziando il ruolo dei finanziamenti: “Grazie ai fondi regionali e statali, possiamo offrire un supporto concreto che non è solo assistenza, ma anche un presidio di sicurezza e un modo per contrastare l’isolamento sociale.”