Assessore di Olevano Sul Tusciano investito a Battipaglia: è in gravi condizioni

L’assessore del Comune di Olevano Sul Tusciano, Armando Poppiti, è in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Battipaglia.

Il politico è stato investito da un’auto mentre attraversava via Roma sulle strisce pedonali. Inizialmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Battipaglia, è stato successivamente trasferito al Nosocomio di Nocera Inferiore, dove rimane in gravissime condizioni e in prognosi riservata.

Dinamica dell’incidente

Gli investigatori, con l’intervento degli agenti della polizia municipale, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. È stato accertato che il pedone è stato travolto da un’Alfa Romeo mentre si trovava sulle strisce pedonali in via Roma.

Le indagini hanno rilevato che un mezzo di Poste Italiane, parcheggiato contromano poco distante, potrebbe aver parzialmente occluso la visuale del pedone. Per gli accertamenti del caso, sono stati acquisiti i filmati del circuito di videosorveglianza comunale, che hanno ripreso le fasi del sinistro. Dai filmati è emerso che il pedone stava guardando nella direzione opposta a quella di provenienza del veicolo che lo ha investito, e l’auto si trovava già sull’attraversamento pedonale al momento dell’impatto.