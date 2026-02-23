Assalto al bancomat a Battipaglia: banda in fuga dopo il colpo fallito alla Bcc

Il silenzio della notte a Battipaglia è stato bruscamente interrotto da un tentativo di rapina ai danni dell’istituto di credito Bcc Campania Centro. Un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat situato in via Belvedere, mettendo in atto un piano meticoloso che, tuttavia, non ha portato i frutti sperati. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal frastuono delle operazioni.

La dinamica dell’assalto in via Belvedere

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i malviventi sono entrati in azione nelle ore notturne utilizzando la nota tecnica della “marmotta”. Questo metodo prevede l’inserimento di un congegno esplosivo rudimentale all’interno della fessura dello sportello automatico per scardinarlo dall’interno. L’esplosione, pur avendo causato ingenti danni strutturali alla postazione esterna e ai locali d’ingresso della banca, non ha permesso ai ladri di accedere alla cassaforte contenente il denaro contante.

L’intervento delle forze dell’ordine e la fuga

Subito dopo la deflagrazione, il sistema di allarme della filiale è scattato immediatamente, allertando le centrali operative. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Ottuso. Al loro arrivo, tuttavia, i banditi si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. Gli inquirenti hanno immediatamente transennato l’area per effettuare i rilievi scientifici e verificare l’entità dei danni.

Indagini in corso e analisi delle immagini

Le indagini si concentrano ora sull’analisi delle immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere di sicurezza dell’istituto bancario e dai sistemi di controllo pubblico presenti lungo le vie di fuga. I filmati potrebbero fornire dettagli decisivi per identificare i componenti della banda, che si ipotizza possa essere composta da professionisti del settore. Al momento, il colpo è considerato fallito, poiché i malviventi sono stati costretti ad abbandonare il sito a mani vuote prima dell’intervento dei militari.

Sicurezza urbana e preoccupazione tra i cittadini

L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sul territorio, in particolare per quanto riguarda la protezione degli obiettivi sensibili come gli sportelli bancari e postali. Nonostante il fallimento del furto, resta la gravità di un atto compiuto con modalità violente in pieno centro abitato. Le autorità locali e le forze dell’ordine hanno assicurato un incremento dei controlli notturni per prevenire ulteriori episodi simili e garantire la tranquillità della comunità locale.