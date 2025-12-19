Asl Salerno e IFEL Campania: un protocollo per facilitare la telemedicina e l’accesso digitale

Asl Salerno e IFEL Campania firmano un accordo per supportare i pazienti con scarse competenze digitali nell'accesso a televisite e servizi sanitari online

A cura di Ernesto Rocco

L’Asl Salerno e la Fondazione IFEL Campania hanno siglato un protocollo d’intesa strategico per abbattere le barriere tecnologiche che limitano l’accesso alla sanità digitale. L’accordo, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Asl Salerno, ing. Gennaro Sosto, e dal Direttore Generale di IFEL Campania, Annapaola Voto, punta a fornire un servizio di facilitazione digitale dedicato ai pazienti eleggibili per la telemedicina.

L’obiettivo primario è supportare i cittadini che, pur avendo necessità di effettuare visite di controllo a distanza, non possiedono le competenze tecniche necessarie per utilizzare le piattaforme online. Questa iniziativa si configura come un vero e proprio percorso di accompagnamento per garantire che l’innovazione tecnologica non diventi un fattore di esclusione sociale.

Supporto operativo per l’accesso ai servizi online

Il protocollo prevede l’istituzione di un servizio di assistenza strutturato per guidare l’utente nell’acquisizione degli strumenti indispensabili per la sanità digitale. Gli operatori supporteranno i cittadini nella creazione di un indirizzo di posta elettronica e nell’ottenimento delle credenziali SPID, della Carta di Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Leggi anche:

Salerno: bus navetta per collegare stazione marittima, castello Arechi e Vietri

Si tratta di passaggi burocratici e tecnici che spesso rappresentano un ostacolo insormontabile per la popolazione meno digitalizzata, impedendo di fatto l’accesso alle prestazioni. Grazie a questo sostegno, i pazienti potranno gestire in autonomia non solo le televisite, ma anche tutti gli altri servizi sanitari disponibili sui portali regionali e aziendali.

Telemedicina come strumento di equità nelle aree interne

L’intervento mira a risolvere le criticità vissute dai cittadini residenti nelle aree interne e marginalizzate della provincia di Salerno. In questi territori, la distanza fisica dalle strutture ospedaliere rende il percorso di cura particolarmente complesso. La televisita rappresenta dunque una risorsa fondamentale per assicurare una sanità di prossimità.

Attraverso sistemi di monitoraggio a distanza e videochiamate, i pazienti anziani, fragili o affetti da patologie croniche possono ricevere consulenze specialistiche direttamente presso il proprio domicilio. Questo modello di assistenza riduce drasticamente la necessità di spostamenti, garantendo una maggiore continuità terapeutica e un accesso più equo e uniforme ai servizi sanitari su tutto il territorio provinciale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mercato

Agropoli, revoca del mercato per le vigilie di Natale e Capodanno: l’ira dell’Anva Confesercenti

Si valuta il ricorso al Tar: «Calpestata la dignità degli ambulanti»

Carabinieri

Sant’Angelo a Fasanella, domani l’incontro “Sicurezza e Legalità” per tutelare gli anziani

Un incontro con le forze dell’ordine per prevenire il rischio truffe

Agropoli: Natale magico al Maxistore Decò, offerte imperdibili e prodotti di qualità

Il Maxistore Decò si distingue per un’offerta ampia e strutturata, capace di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.