Asl Salerno: 110 interventi di Chirurgia Robotica all’Umberto I di Nocera, previsti 250 per il 2026, il report 2025

L’attività di Chirurgia Robotica ha preso il via presso il PO di Nocera Inferiore “Umberto I” il 26 febbraio 2025: in undici mesi sono stati eseguiti 110 interventi chirurgici, di cui 80 eseguiti dalla UOC di Urologia di Nocera (73%) di Roberto Sanseverino, 17 dalla UOC di Ginecologia di Nocera (15% circa) di Carlo Carravetta e 13 dalla UOC di Chirurgia Generale di Nocera e dalla UOC di Chirurgia Oncologica di Pagani (12% circa), di Renato Meccariello e Antonio Miro.

Ecco cos’è la chirurgia robotica

La chirurgia robotica è una modalità chirurgica nascente presso l’ASL Salerno, e i successi riscontrati quest’anno sono stati realizzati anche con il supporto del Servizio di Anestesia e Rianimazione (con un gruppo di colleghi formati e dedicati alla metodica) e la efficace collaborazione del personale del comparto sanitario e dei ferristi dedicati.

Il direttore Sanseverino, alla luce degli ottimi risultati, ha potuto individuare margini di miglioramento a fronte dell’incremento dei casi, dati dalla crescente richiesta prestazionale, in particolare per le procedure chirurgiche di competenza urologica, generato dalla introduzione in Azienda della piattaforma Robotica. Il target prefissato da Sanseverino è quello di raggiungere le 250 procedure, mantenendo la distribuzione dello scorso anno.

La chirurgia robotica è una tecnica chirurgica mini-invasiva che permette ad un chirurgo di controllare a distanza dei bracci robotici dotati di strumenti miniaturizzati attraverso una console, garantendo una maggiore precisione ed una visione 3D ingrandita, consentendo inoltre un migliore recupero post-operatorio grazie a incisioni di minore entità che causano un minore trauma tissutale rispetto alla chirurgia tradizionale.

L’ASL Salerno integrava la nuova tecnologia già a fine 2023, introducendo il Robot “DaVinci” nel PO di Nocera Inferiore.