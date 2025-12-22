Asd Pixous Golfo di Policastro: nuovi obiettivi per la stagione calcistica

Prosegue senza sosta il cammino dell’Asd Pixous Golfo di Policastro, la società sportiva e la scuola calcio che ormai da alcuni anni è un importante punto di riferimento calcistico del Basso Cilento. Tanti i giovani iscritti, oltre 150, che grazie ad uno staff tecnico sempre più qualificato, raggiungono traguardi sempre più ambiziosi.

Le dichiarazioni

“Stare a contatto con i ragazzi è un’emozione unica – ha affermato Mimmo Valente, direttore tecnico dell’Asd Pixous Golfo di Policastro – Avere la possibilità di fargli acquisire i concetti basilari del calcio è ancora più bello ma soprattutto noi ambiamo a formare uomini per il futuro, con i giusti crismi dell’educazione e del rispetto”.

Tanti i risultati ottenuti e i traguardi raggiunti negli anni, come sottolineato da Antonio Di Mauro, allenatore della Pixous. “Sono tre anni che faccio parte di questa bella e grande famiglia – ha dichiarato Di Mauro – Abbiamo iniziato il primo anno partecipando a numerosi tornei, vincendone anche diversi, e abbiamo continuato lo scorso anno in egual modo. In particolare abbiamo chiuso l’anno con un importante torneo che si è tenuto in zona, ad Agropoli, e abbiamo raggiunto il primo posto nella categoria pulcini.

Gli obiettivi raggiunti

Abbiamo riaperto l’anno con un aumento degli iscritti, siamo a 150, e iniziato la stagione calcistica partecipando a diverse competizioni. La più importante è stata la “Salerno Youth League 2025”. Un importante appuntamento calcistico che ha visto la presenza di società di calcio di Serie A quali la Roma, la Lazio, la Juventus, il Napoli e tante altre, oltre ovviamente alla Salernitana.

Siamo riusciti a qualificarci nella fase Gold e a battere anche squadre come la Roma e a terminare questa meravigliosa avventura al sesto posto su 48 squadre partecipanti. È stata davvero un’emozione unica”, conclude.