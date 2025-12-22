Asd Pixous Golfo di Policastro: nuovi obiettivi per la stagione calcistica

Tanti i giovani iscritti, oltre 150, che grazie ad uno staff tecnico sempre più qualificato, raggiungono traguardi sempre più ambiziosi

A cura di Maria Emilia Cobucci

Prosegue senza sosta il cammino dell’Asd Pixous Golfo di Policastro, la società sportiva e la scuola calcio che ormai da alcuni anni è un importante punto di riferimento calcistico del Basso Cilento. Tanti i giovani iscritti, oltre 150, che grazie ad uno staff tecnico sempre più qualificato, raggiungono traguardi sempre più ambiziosi.

Le dichiarazioni

“Stare a contatto con i ragazzi è un’emozione unica – ha affermato Mimmo Valente, direttore tecnico dell’Asd Pixous Golfo di Policastro – Avere la possibilità di fargli acquisire i concetti basilari del calcio è ancora più bello ma soprattutto noi ambiamo a formare uomini per il futuro, con i giusti crismi dell’educazione e del rispetto”.

Tanti i risultati ottenuti e i traguardi raggiunti negli anni, come sottolineato da Antonio Di Mauro, allenatore della Pixous. “Sono tre anni che faccio parte di questa bella e grande famiglia – ha dichiarato Di Mauro – Abbiamo iniziato il primo anno partecipando a numerosi tornei, vincendone anche diversi, e abbiamo continuato lo scorso anno in egual modo. In particolare abbiamo chiuso l’anno con un importante torneo che si è tenuto in zona, ad Agropoli, e abbiamo raggiunto il primo posto nella categoria pulcini.

Gli obiettivi raggiunti

Abbiamo riaperto l’anno con un aumento degli iscritti, siamo a 150, e iniziato la stagione calcistica partecipando a diverse competizioni. La più importante è stata la “Salerno Youth League 2025”. Un importante appuntamento calcistico che ha visto la presenza di società di calcio di Serie A quali la Roma, la Lazio, la Juventus, il Napoli e tante altre, oltre ovviamente alla Salernitana.

Siamo riusciti a qualificarci nella fase Gold e a battere anche squadre come la Roma e a terminare questa meravigliosa avventura al sesto posto su 48 squadre partecipanti. È stata davvero un’emozione unica”, conclude.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prignano Cilento rivive la tradizione: grande successo per la IIª edizione del Presepe Vivente

Il Presepe Vivente ha offerto ai partecipanti un vero e proprio tuffo…

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 22 dicembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Santa Sofia

Nuovi fondi dal Mit per le chiese del salernitano: interventi in quattro comuni

Pioggia di fondi per quattro Chiese del Cilento: risorse per messa in…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.