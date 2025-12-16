“Ascolta il tuo cuore”: la missione della gentilezza e solidarietà nei reparti pediatrici con Niko Ragno Amiko

Un momento di pura emozione e umanità si è vissuto presso il reparto pediatrico dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove ha fatto visita lo speciale supereroe Niko Ragno Amiko, metà uomo metà supereroe, protagonista della missione della gentilezza e della solidarietà.

La giornata

Accompagnato dalle note natalizie della violinista Alessia Cembalo, Spider-Man ha regalato sorrisi, abbracci e attimi di leggerezza ai piccoli pazienti, trasformando le corsie in un luogo di festa, amore e speranza.

Una rete di associazioni, volontari e amici ha reso possibile questo evento speciale: Chiara Paradiso, Opennoprofit, Unione Insigniti al Merito della Repubblica – delegazione Salerno, Accademia Bonifaciana, Arteflo, Chiana, Iosononicolo, Ujamaa, Irpina Solidale, Proloco Etruschi di Frontiera, costruiamo gentilezza, con il prezioso sostegno dell’ambasciatrice Vincenza De Donato Importante il contributo dei punti di raccolta.

Un grazie speciale a tutti i donatori: insieme, dimostriamo che piccoli gesti di gentilezza possono accendere la luce nel cuore di chi soffre.

Le prossime tappe

La missione “Ascolta il tuo cuore” continua: prossimi appuntamenti sono previsti nella provincia di Salerno e a Roma, per portare avanti la terapia del sorriso e la forza della solidarietà. Un gesto d’amore può cambiare una giornata. O una vita.