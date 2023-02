Ascea: restyling di “Villa Eliadi” per il rilancio del sistema sportivo

Il Comune di Ascea, con a capo il sindaco Pietro D’Angiolillo, punta a creare un’area attrezzata per il rilancio del sistema sportivo comunale e l’incremento dell’attività fisica e il benessere dei cittadini e turisti. Per far questo l’Ente intende candidarsi all’Avviso “Spot di Tutti-Parchi” pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fondi per promuovere l’attività sportiva

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro per lo Sport e Giovani, ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Sport di Tutti-Parchi” con lo scopo di attrezzare nuove aree all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, al fine di promuovere l’attività sportiva a corpo libero all’aperto.

L’Avviso in questione prevede che i soggetti ammessi al cofinanziamento in misura del 50% oltre IVA siano i Comuni, i quali possono presentare richiesta di contributo per un solo progetto di installazione di nuove attrezzature nell’ambito del proprio territorio, garantendo la manutenzione e la gestione delle aree attrezzate mediante affidamento ad una ASD/SSD operante sul territorio, regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RAS per tutta la durata dell’affidamento dell’area.

Il progetto di Ascea

L’Amministrazione Comunale ha deciso pertanto di candidare a finanziamento un progetto inerente all’area libera “Villa Eliadi” di Ascea Marina (che comprende anche il Parco giochi), al fine di consentire lo svolgimento di attività sportive e per il tempo libero all’aria aperta da parte della comunità.

L’Ente, pertanto, punta a completare la riqualificazione dell’area “Villa Eliadi”, assicurando la disponibilità di attrezzature idonee allo svolgimento di pratiche ginniche in totale sicurezza e autonomia da parte di un target adulto, non coperte per il momento dall’assetto attuale del parco comunale.

Il progetto risulta essere anche innovativo data l’opportunità di integrazione di tecnologie abilitanti che consentono l’utente di fruire mediante QR code, integrati su ogni attrezzatura a disposizione, di informazioni, schede e video tutorial realizzati da Sport e Salute S.p.A con l’ausilio di atleti di fama nazionale, per il corretto svolgimento degli esercizi ginnici.