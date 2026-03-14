Ascea, pulizia della spiaggia: avviato il primo intervento manuale

È partito questa mattina il primo intervento di pulizia della spiaggia del comune di Ascea, effettuato interamente in modo manuale. L’attività rappresenta il primo passo di un programma più ampio di manutenzione e tutela del litorale.

L’obiettivo

La scelta di iniziare con una pulizia manuale nasce dalla volontà di rimuovere con particolare attenzione plastica, rifiuti e materiali ingombranti presenti sull’arenile. Questo consentirà, nei prossimi giorni, ai mezzi meccanici di intervenire in modo più efficace, trovando la spiaggia già libera da quei rifiuti che potrebbero ostacolare il lavoro o disperdersi ulteriormente nell’ambiente.

Gli interventi

L’intervento rientra anche nelle attività di preparazione in vista del periodo pasquale, con l’obiettivo di garantire a cittadini e visitatori una spiaggia più pulita, ordinata e accogliente. Un sentito ringraziamento va all’azienda Velia Ambiente e, in particolare, al responsabile dei lavoratori Valentino Feola, insieme a tutti gli operatori, per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento di questo importante lavoro.

“Prendersi cura delle nostre bellezze naturali non è solo un dovere, ma un gesto di rispetto verso l’ambiente e verso il futuro del nostro paese”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Filippo Dragone.