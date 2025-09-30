Ascea Marina: 46enne stroncato da un arresto cardiaco nel centro di accoglienza

Tragedia questa mattina, intorno alle 8:30, in un centro di accoglienza per stranieri di Ascea Marina, dove ha perso la vita un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh.

Il decesso

Colto da un improvviso arresto cardiaco, il quarantaseienne è stato soccorso dai sanitari del 118 e dall’automedica della Misericordia di Ascea, intervenuti immediatamente sul posto. Nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare praticate a lungo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La struttura era stata sottoposta, nei giorni scorsi, a un blitz congiunto dei carabinieri della stazione di Ascea e della polizia municipale, finalizzato a controlli e verifiche interne.

Sul luogo del decesso sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti di rito e disposto la gestione della salma secondo le procedure previste.