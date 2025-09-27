Ascea, l’icona giubilare delle misericordie fa tappa nel Cilento

L’icona è costituita da una croce in legno di ulivo, sulla quale è inciso il motto del Giubileo “Pellegrini di Speranza”

A cura di Chiara Esposito

Ha fatto tappa nella parrocchia di Maria Santissima di Portosalvo, ad Ascea Marina, l’icona giubilare delle Misericordie, accolta con partecipazione dalla comunità, dal parroco don Peppino Greco e dalla Misericordia di Marina di Ascea, la più antica del Cilento.

Un momento tra fede e speranza

L’icona è costituita da una croce in legno di ulivo, sulla quale è inciso il motto del Giubileo “Pellegrini di Speranza”. Accanto a questa iscrizione, la parola “Pace” compare in diverse lingue, sottolineando la vocazione universale del messaggio. La croce è collocata su un rilievo che raffigura il Golgota e alla sua base si trova l’immagine della Madonna della Misericordia. La Croce del Giubileo non è soltanto un simbolo religioso, ma un’opera che racchiude molteplici segni, ciascuno con un proprio valore: l’ancora come richiamo alla speranza, il legno d’ulivo come emblema di pace, il rosario come strumento di preghiera, il filo spinato e la scheggia come memoria del dolore e delle sofferenze umane, la roccia come immagine di solidità, fino alla terra che richiama le radici e la concretezza della vita. Si tratta di un “unicum” che, come icona itinerante, concentra e trasmette valori di fede, solidarietà e memoria. La presenza dell’immagine della Madonna della Misericordia rafforza inoltre il legame con la tradizione cristiana della protezione e dell’accoglienza.

L’arrivo dell’icona ad Ascea Marina ha rappresentato un momento di intensa partecipazione per i fedeli, che hanno condiviso una tappa significativa del pellegrinaggio giubilare, nel segno della speranza e della misericordia. A rendere ancora più forte questo messaggio è stato anche l’impegno dei volontari della Misericordia di Ascea, che ogni giorno operano sul territorio con dedizione e spirito di servizio, offrendo assistenza, sostegno e vicinanza concreta alla comunità.

