Vallo della Lucania in festa per San Pantaleone: il 27 giugno l’Ostensione del Quadro

Vallo della Lucania si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono in questo anno giubilare; venerdì 27 giugno, dalle ore 21.00, nel Corso Fam. De Mattia, si terrà la tradizionale Ostensione del Quadro di San Pantaleone, medico e martire, protettore della Città e della Diocesi Vallese, come di solito avviene un mese prima della festa.

Il messaggio del Comitato Festa

“Il 27 giugno comincia la lunga attesa di quel giorno culminante in cui facciamo memoria del Protettore, un’attesa che è però un tempo di preparazione, di riflessione e, soprattutto, di conversione personale e comunitaria. – ha scritto il Comitato Festa San Pantaleone sui propri canali ufficiali nel ricordare l’appuntamento – Nell’anno giubilare questo tempo assume un valore del tutto particolare. Siamo, infatti, chiamati a coltivare la Speranza, ad esserne “pellegrini”, a volgere più che mai la nostra attenzione su tale virtù.

La Speranza è – per ogni cristiano – quel Cristo cui ha guardato San Pantaleone. Ma la “Regina della Speranza” è la Vergine che, in quest’Anno Santo, ci onoreremo di portare in processione il prossimo 27 luglio nell’icona preziosa della Madonna delle Grazie. Si aprono, dunque, le celebrazioni giubilari che, unendo i due culti patronali, assumeranno anche una particolare configurazione mariana. Rinnoviamo infine l’invito a partecipare a questo tradizionale appuntamento venerdì 27 giugno alle ore 21″.

La festività di San Pantaleone

La ricorrenza del Santo, Medico e Martire, è la festività religiosa principale della zona e in tal occasione si assiste ad un ricco programma sia religioso sia civile; suggestivo è il caratteristico corteo processionale che attraversa le vie cittadine e a cui prendono parte le statue custodite nelle chiese dei diversi rioni, offrendo un momento spirituale assai significativo.

La festa di quest’anno si preannuncia unica e storica, per la prima volta infatti la Statua della Madonna delle Grazie parteciperà alla processione del 27 luglio insieme al Santo Patrono, un momento ricco di significato in questo periodo giubilare. Il Comitato Festa nei giorni scorsi aveva annunciato i complessi bandistici che saranno presenti quest’anno, “Città di Rutigliano” e “La Grande Banda del Cilento”, le luminarie della ditta “De Filippo” e la ditta” Di Muoio” per i fuochi pirotecnici, e infine gli artisti che si esibiranno nella serata del 29 luglio e che concluderanno i solenni festeggiamenti, Sarah Toscano e i Bnkr44.