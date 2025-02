Vallo della Lucania, l’annuncio: la Madonna delle Grazie in processione con San Pantaleone

La comunità di Vallo della Lucania è in fermento per l’annuncio del Vescovo, Vincenzo Calvosa, durante la Santa Messa domenicale: in occasione della festa di San Pantaleone a luglio, la statua della Madonna delle Grazie parteciperà alla processione insieme al Santo Patrono. Un evento inedito, carico di significato, soprattutto in questo anno giubilare dedicato alla Speranza.

Un evento unico nel suo genere

Per la prima volta nella storia, la Madonna delle Grazie, tanto venerata nel territorio, sfilerà accanto a San Pantaleone, protettore della città e della diocesi. Un’occasione speciale per celebrare la fede e la devozione, un momento di preghiera e di comunione per tutti i fedeli.

Un significato profondo per l’anno giubilare

La decisione di includere la Madonna delle Grazie nella processione assume un valore ancora più grande nel contesto dell’anno giubilare.

Un anno speciale, dedicato alla Speranza, durante il quale i fedeli sono chiamati a essere pellegrini di questo valore fondamentale.

Intanto oggi la comunità ha riabbracciato l’immagine del patrono dopo un breve periodo di assenza per restauro.