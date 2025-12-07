Ascea, finanziamento regionale per il potenziamento della Polizia Locale

Previsto anche l’acquisto di un pick-up in grado di raggiungere le zone più impervie

A cura di Chiara Esposito

La Regione Campania ha pubblicato in queste ore la graduatoria dei progetti beneficiari dei nuovi finanziamenti destinati agli enti locali. Tra i Comuni ammessi figura Ascea, che riceverà un contributo di quasi 30 mila euro per il potenziamento della dotazione operativa della Polizia Locale.

Il progetto presentato dall’amministrazione guidata dal sindaco Sansone prevede l’acquisto di un pick-up multifunzione, un mezzo in grado di operare efficacemente tanto nelle aree montane del territorio quanto lungo il litorale. L’obiettivo è incrementare la capacità di intervento degli agenti soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso turistico cresce in modo significativo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, che ha ricordato come il rafforzamento della sicurezza rappresenti una priorità dell’amministrazione: “Il Comune di Ascea ha nel suo programma l’obiettivo di una bella e sicura meta turistica. Pertanto lavoreremo sul potenziamento della Polizia Locale, dei veicoli in dotazione e dell’impianto di videosorveglianza”.

Il finanziamento regionale consentirà di avviare un percorso di ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie in uso al corpo di Polizia Locale, con ricadute attese sulla sicurezza urbana e sulla qualità dell’accoglienza nel territorio comunale.

