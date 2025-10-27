Arrestati due giovani a Salerno per spaccio: sequestrati oltre un chilo di cocaina e una pistola clandestina

L'operazione ha portato al sequestro di circa 1,3 kg di cocaina, eroina, hashish, materiale per il confezionamento e una pistola scacciacani modificata in arma da fuoco

Il 24 ottobre scorso, la Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto due giovani salernitani, A.P di anni 21 e D.F. di anni 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per uno di essi anche per detenzione di arma clandestina.

I controlli

L’attività di polizia giudiziaria scaturita da fonti info-investigative ha permesso di individuare uno smercio di droga in via Mantenga, presso il domicilio del 19enne. All’esito del servizio di osservazione, è stata effettuata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stato rinvenuto materiale per il peso ed il confezionamento nonché una ingente quantità di sostanze stupefacenti: 1,3 kg circa di cocaina, di cui una parte confezionata in oltre 400 dosi, pronte per lo spaccio, 4 gr. circa di eroina, già confezionata in dosi, 180 gr. circa di hashish e 2 pistole scacciacani, una delle quali modificata per renderla un’arma da fuoco, con una cartuccia calibro 9 in canna .

Nel corso delle attività, è stato intercettato un 21enne, che si era recato presso il domicilio del 19enne, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 30 gr. di eroina e pertanto tratto in arresto.

