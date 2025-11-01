Aquara, nasce una nuova associazione: “Calore di Mainardi”. Oggi l’evento inaugurale

È nata una nuova associazione nella frazione Mainardi di Aquara: “Il Calore di Mainardi”.

L’obiettivo

L’associazione, che si pone l’obiettivo di creare dei momenti culturali, di intrattenimento e di valorizzazione del territorio, si è costituita da pochissimo, ma conta già più di trenta soci.

Oggi l’evento inaugurale

Presieduta da Luigi Vitolo e vicepresieduta da Simone Antico, “Calore di Mainardi” si è presentata oggi ai cittadini con l’evento, pensato in ogni dettaglio, denominato “Festa Autunnale”.

La giornata

Presso Piazza San Pasquale di Mainardi, i bambini hanno potuto vivere ore di gioco con tanti laboratori didattici, hanno potuto ballare e giocare con gli animatori, degustare caldarroste e dolcetti, fare una passeggiata a cavallo del pony che un allevatore ha portato, condividendo un momento di festa con i più grandi e vivendo insieme a loro ore di spensieratezza e allegria.

A portare personalmente gli auguri di buon lavoro alla nuova associazione, durante l’evento, anche il sindaco di Aquara, Antonio Marino.

“Festa Autunnale”, con le sue postazioni selfie, il campo delle zucche e tanto altro, ha visto la partecipazione di tantissime persone. Un inizio col botto che fa ben sperare per il futuro.