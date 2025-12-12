Aquara, l’associazione “Il Calore di Mainardi” promuove un grande evento di Santa Lucia, ecco il programma

Appuntamento il 13 e il 14 dicembre con il “Calore e Sapori del Natale” è stato denominato così il grande evento, ad ingresso gratuito, che l’associazione il Calore di Mainardi di Aquara, presieduta da Luigi Vitolo e vicepresieduta da Simone Antico, ha organizzato per con la collaborazione del comune guidato dal Sindaco, Antonio Marino.

L’appuntamento

Appuntamento in Piazza San Pasquale a partire dalle ore 18:30 del giorno di Santa Lucia, sabato 13 dicembre, con l’accensione del “Focaro” a cui seguirà l’apertura degli stand gastronomici. Alle ore 20:30 da non perdere lo spettacolo di Musica Popolare in concerto e a seguire, a grande sorpresa, alle ore 21:30 l’arrivo di Santa Lucia.

La festa continuerà domenica, 14 dicembre, alle ore 19:00 apriranno gli stand con i prodotti tipici e alle 20:30 si continuerà con la musica popolare, ma neanche nell’ultima serata mancheranno le sorprese perché, con grande stupore specialmente dei più piccini, alle 21:30 apparirà il mostro nemico del Natale. Sorprese, magia e divertimento per tutti, dunque, in attesa del giorno più magico dell’anno.