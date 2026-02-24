Aquara, il 2 marzo l’inaugurazione della nuova Palestra Comunale, sarà presente anche Luca Cascone

L’Amministrazione Comunale di Aquara, guidata dal Sindaco, Antonio Marino, ha invitato la comunità a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova Palestra Comunale che si svolgerà lunedì 2 Marzo 2026 alle ore 11.30.
Il taglio del nastro della nuova struttura avverrà alla presenza del Consigliere Regionale Luca Cascone e degli amministratori del territorio.
La cerimonia
Oltre al Consigliere Regionale Cascone interverranno, durante la mattinata, il Sindaco
Marino e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita, Dorotea Odato.
La benedizione della Palestra sarà officiata dal Parroco Don Antonio Costantino.
Al termine della cerimonia l’amministrazione condividerà un momento conviviale con i cittadini.
L’invito
“Aspettiamo tutti i cittadini alla cerimonia per condividere insieme questo importante traguardo” ha fatto sapere Marino ricordando che il termine dei lavori con la consegna dell’importante struttura alla Comunità era tra gli obiettivi dell’Amministrazione.