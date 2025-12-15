Aquara, grande successo per la festa in località Mainardi: tra piatti tipici, focari e tradizioni

Tradizione, piatti tipici, musica e tante sorprese, soprattutto per i più piccoli come l’arrivo di Santa Lucia con il suo asinello e il suo sacchetto di caramelle da donare a tutti i presenti, questi gli elementi che hanno fatto da padrone all’evento denominato “Sapori e calore del Natale” promosso dall’associazione “Il calore di Mainardi” e tenutosi nella frazione Mainardi di Aquara, trasformata per l’occasione in un vero villaggio di Natale.

Due serate nel segno della tradizione

L’associazione “Il Calore di Mainardi”, presieduta da Luigi Vitolo e vicepresieduta da Simone Antico, è nata da poco, ma è già al suo secondo evento promosso con la collaborazione del Comune guidato dal Sindaco, Antonio Marino. Piazza San Pasquale si è animata, dunque, con le due serate di festa che hanno visto l’accensione del “Focaro”, concerti di musica popolare e due serate di stupore con l’arrivo di Santa Lucia, nella serata del 13 dicembre, e il mostro nemico del Natale durante la serata del 14 dicembre.

Sorprese, magia e divertimento per tutti in attesa del giorno più magico dell’anno.