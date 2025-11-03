Aquara, al via le attività della nuova associazione “Calore di Mainardi”

È nata una nuova associazione nella frazione Mainardi di Aquara: “Il Calore di Mainardi”. L’associazione, che si pone l’obiettivo di creare dei momenti culturali, di intrattenimento e di valorizzazione del territorio, si è costituita da pochissimo, ma conta già più di trenta soci.

L’associazione

Presieduta da Luigi Vitolo e vicepresieduta da Simone Antico, “Calore di Mainardi” si è presentata ai cittadini con l’evento, pensato in ogni dettaglio, denominato “Festa Autunnale”: presso Piazza San Pasquale di Mainardi i bambini hanno potuto vivere ore di gioco con tanti laboratori didattici, hanno potuto ballare e giocare con gli animatori, degustare caldarroste e dolcetti, fare una passeggiata a cavallo del pony che un allevatore ha portato, condividendo un momento di festa con i più grandi e vivendo insieme a loro ore di spensieratezza e allegria.

Gli auguri del sindaco

A portare personalmente gli auguri di buon lavoro alla nuova associazione, durante l’evento, anche il sindaco di Aquara, Antonio Marino.

“Festa Autunnale”, con le sue postazioni selfie, il campo delle zucche e tanto altro, ha visto la partecipazione di tantissime persone.

Un inizio col botto che fa ben sperare per il futuro. Ai microfoni di InfoCilento il presidente dell’associazione, Luigi Vitolo, il vicepresidente, SImone Antico e il sindaco di Aquara, Antonio Marino.